«Спартак» проиграл «Сочи» в очередном матче РПЛ

Фото: ФК Спартак Twitter

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл фк «Сочи» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для столичной команды это поражение стало третьим по счету в текущем турнире.

Матч проходил в Москве в четверг, 26 августа, и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе сочинцев голы оформили Максим Барсов на 66-й минуте и Артур Юсупов на 72-й.

Единственный гол в составе «Спартака» на 60-й минуте забил Роман Зобнин.

По результатам шести туров «Спартак» набрал семь очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Клуб «Сочи» занимает первое место с 12 очками. Такое же количество баллов на счету у столичного «Динамо».

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой» в домашнем матче, а «Сочи» выйдет на поле против «Уфы».

До этого самарские «Крылья Советов» в меньшинстве обыграли своих соперников из «Уфы» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.