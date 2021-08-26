«Крылья Советов» в меньшинстве обыграли «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

Фото: Instagram / @fckssamara

Самарские «Крылья Советов» в меньшинстве обыграли своих соперников из «Уфы» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Крылья» вышли вперед, забив два гола подряд в конце второй трети первого тайма. Точными ударами отметились Никита Чернов (27-я минута) и Максим Глушенков (29-я).

На 60-й минуте второго тайма с поля был удален игрок самарского клуба Роман Ежов. Его нарушение также стало причиной назначения пенальти, которое на 61-й минуте реализовал футболист «Уфы» Гамид Агаларов.

И снова Зиньковский – сместился слева и мощно пробил в колено Глушенкова. От него мяч и залетел в угол 👉🏻 pic.twitter.com/9uJYBJBrWA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2021

В настоящее время «Крылья Советов» имеют в своем активе семь очков и располагаются на девятой строчке в таблице РПЛ. «Уфа» с пятью очками занимает 12-е место.

В следующем туре «Крылья» поедут в гости к московскому «Локомотиву», «Уфа» отправится в Сочи для встречи с одноименным клубом.

В понедельник, 23 августа, на совещании РПЛ футбольный клуб «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров. Кроме того, за полную отмену лимита проголосовал ФК «Рубин», а также еще два клуба.