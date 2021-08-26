Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Крылья Советов» в меньшинстве обыграли «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

Илья Ашуров

Спорт
«Крылья Советов» в меньшинстве обыграли «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
Фото: Instagram / @fckssamara

Самарские «Крылья Советов» в меньшинстве обыграли своих соперников из «Уфы» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Крылья» вышли вперед, забив два гола подряд в конце второй трети первого тайма. Точными ударами отметились Никита Чернов (27-я минута) и Максим Глушенков (29-я).

На 60-й минуте второго тайма с поля был удален игрок самарского клуба Роман Ежов. Его нарушение также стало причиной назначения пенальти, которое на 61-й минуте реализовал футболист «Уфы» Гамид Агаларов.

В настоящее время «Крылья Советов» имеют в своем активе семь очков и располагаются на девятой строчке в таблице РПЛ. «Уфа» с пятью очками занимает 12-е место.

В следующем туре «Крылья» поедут в гости к московскому «Локомотиву», «Уфа» отправится в Сочи для встречи с одноименным клубом.

В понедельник, 23 августа, на совещании РПЛ футбольный клуб «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров. Кроме того, за полную отмену лимита проголосовал ФК «Рубин», а также еще два клуба.

Читайте также:
«Крылья Советов»ФК «Уфа»Чемпионат России по футболу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте