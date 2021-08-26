Священник оценил возможность Екатерины Васильевой продолжить карьеру после пострига

Юрий Соломин и Екатерина Васильева в фильме «Обыкновенное чудо» / Кадр из фильма Обыкновенное чудо / 1979

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре. Иерей храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко объяснил, почему у актрисы остается возможность продолжать сниматься в кино.

— Не думаю, что будут какие-то проблемы из-за неприятия церковью лицедейства. Дело в том, что традиционное отношение церкви к лицедейству — это взгляд на скоморошество и нелепое разнузданное веселье. Именно это осуждается в первую очередь. Равнять такое лицедейство с современным театром, классической культурой и серьезным кинематографом, конечно же, не стоит, — сказал священник.

Вместе с тем он добавил, что религиозные правила ограничивают людей, деятельность которых в прошлом была связана с актерским мастерством. Например, их продвижение по церковной иерархии претерпевает временные сложности.

— Действительно, существуют определенные правила, согласно которым монашествующий или клирик не может становиться священнослужителем в течение пяти лет после того, как он был лицедеем. Это нужно для того, чтобы в народе не осуждали такой прыжок из артиста в святые отцы. Но монахом или монахиней может стать практически любой, —цитирует Савченко Пятый канал.

Екатерина Васильева дебютировала в кино в 1965 году. Снималась в таких фильмах, как «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Чародеи» и во многих других. В 1993 году актриса стала послушницей в Толгском монастыре, а позже начала служить казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.