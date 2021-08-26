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Бродячие собаки напали на семилетнего мальчика в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Бродячие собаки напали на семилетнего мальчика в Подмосковье
Фото: mos.ru/Максим Денисов

СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей нападение собак на ребенка в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Анна Тертичная.

— Следственным отделом по городу Дмитров ГСУ СК России по Московской области по факту нападения на ребенка бродячих собак возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Предварительно установлено, что вечером 25 августа 2021 года в деревне Никольское Дмитровского городского округа на семилетнего мальчика напали бродячие собаки, — рассказала представитель ведомства.

Ребенка доставили в больницу с укушенными ранами, ему оказали медицинскую помощь. Следствие планирует допросить родителей ребенка, а также назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Кроме того, СК намерен установить, какие меры были приняты должностными лицами в администрации для исключения таких ситуаций, приводит слова Тертичной агентство городских новостей «Москва».

31 июля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ротвейлера на двоих детей в деревне Чеховского городского округа. Инцидент произошел, когда женщина с двумя детьми — четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, который находился в коляске, — подошли к частному дому, чтобы купить у его хозяйки овощи.

На участке находился ротвейлер, привязанный на цепи. В какой-то момент животное сорвалось с ошейника и выскочило на улицу. Вначале собака напала на старшего ребенка, а затем повалила коляску с малышом и схватила его пастью за голову. На крик матери детей и владелицы собаки, которые пытались остановить ротвейлера, прибежали прохожие.

Им удалось отогнать собаку, после чего была вызвана скорая помощь. Детей с многочисленными травмами доставили в больницу.

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