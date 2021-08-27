«Серьезно переживала»: Варнава призналась, что пережила выкидыш во время беременности

Фото: Youtube /вМесте

Телеведущая Екатерина Варнава рассказала о пережитом выкидыше на третьем месяце беременности.

— У меня произошел выкидыш… Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет, — рассказала артистка.

Варнава, по ее словам, узнала о положении на третьем месяце, но затем произошло отторжение плода. Она к тому моменту успела представить себя «с животом», но все «произошло очень сумбурно и быстро», уточнила телеведущая.

Также Варнава призналась, что в какой-то период чуть ли не каждый день слышала от людей, что ей пора рожать. У женщины, не родившей до 36 лет, скорее всего есть на это какие-то причины, рассказала она на YouTube-шоу «Есть вопросики» блогера Иды Галич.

19 мая Варнава рассказала, как начала встречаться с режиссером Александром Молочниковым. Выяснилось, что они познакомились, когда артистка пришла пробоваться на роль в спектакле, который ставил он.

Тогда актерская игра Варнавы не впечатлила ее будущего возлюбленного. Однако он заинтересовался ею, и у пары завязался роман.

При этом Молочников признался, что долго не мог свыкнуться с популярностью своей избранницы. Где бы они ни появлялись, к бывшей звезде Comedy Woman подходили поклонники с просьбой сделать фото или дать автограф.