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«К нам подошла полиция»: возлюбленный Варнавы рассказал о начале романа с ней
Фото: Youtube /вМесте

«К нам подошла полиция»: возлюбленный Варнавы рассказал о начале романа с ней

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая и юмористка Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников, которые встречаются больше года, рассказали подробности начала своих отношений. Выяснилось, что они познакомились, когда артистка пришла пробоваться на роль в спектакле, который ставил молодой режиссер.

Тогда актерская игра Варнавы не впечатлила ее будущего возлюбленного, но он заинтересовался ей, и у них завязался роман. Молочников признался, что долго не мог свыкнуться с популярностью своей избранницы. Где бы они не появлялись, к бывшей звезде Comedy Woman подходили поклонники с просьбой сделать фото или дать автограф.

— Последняя ночь перед карантином… Полупустая Москва… Мы танцевали вдвоем на Лубянской площади. К нам подошла полиция, они тоже узнали Катю, — рассказал Молочников в эфире передачи «Кино в деталях».

Известно, что в планах Варнавы вести собственную программу на телевидении. В настоящее время она играет в спектакле «Бульба. Пир» Молочникова, в котором ей досталась роль собаки.

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