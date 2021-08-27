ЦБ предупредил банки о возможной блокировке четырех VPN-сервисов

Фото: moscow-live

Банк России (ЦБ) допустил блокировку Роскомнадзором четырех VPN-сервисов, в список которых вошли Tunnelbear, Thunder, Redshield, а также Psiphon. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо первого замдиректора департамента ЦБ Артема Сычева.

26 августа, согласно данным газеты, ЦБ разослал банкам письмо с просьбой сообщить до 2 сентября об используемых ими VPN-сервисах. Данная информация нужна для «исключения из политик ограничения доступа VPN-соединений», которые они используют.

В ответном письме кредитным организациям следует указать названия сервисов, процесс, для которого они пользуются ими, а также IP-адреса, где они применяются.

Консультации нужны для того, чтобы не допустить нарушения операционной надежности банков в случае блокировки в России перечисленных VPN-сервисов, приводит слова представителя ЦБ сайт издания.

В начале июля Роскомнадзор предупредил о блокировке шести сервисов VPN в России. Проверку, как отмечается, будут проводить в отношении таких сервисов, как Hola!VPN, Nord VPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited, IPVanish VPN, а также ExpressVPN.