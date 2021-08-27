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Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге

Иван Юминов

Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

При пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге погибли как минимум два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

— По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади 780 квадратных метров, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Здание расположено на улице Мичурина, дом 98. Из него эвакуировали 65 человек, в том числе семеро детей.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 780 квадратных метров. СК начал проверку по факту происшествия, отмечается на сайте агентства.

20 августа сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного дома на юге Москвы. Инцидент произошел по адресу Михневский проезд, дом 8к1.

Площадь пожара в квартире на шестом этаже составила 12 квадратных метров. В огне погиб один человек.

Однако с горящего этажа удалось спасти двух жильцов, которые находились в соседних квартирах. С этажей выше самостоятельно эвакуировались 12 человек. В настоящее время пожар ликвидировали.

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