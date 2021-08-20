Один человек погиб в горящей квартире многоэтажного дома на юге Москвы

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Россия, Москва, Михневский проезд, 8к1 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного дома на юге Москвы. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 20 августа по адресу Михневский проезд, дом 8к1. Площадь пожара в квартире на шестом этаже составила 12 квадратных метров. В огне погиб один человек.

Однако из горящего шестого этажа удалось спасти двух жильцов, которые находились в соседних квартирах. С этажей выше самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В настоящее время пожар ликвидировали, сообщил источник «ВМ».

Днем ранее, 19 августа, крупный пожар произошел в заброшенном здании на северо-востоке Москвы. Пламенем были охвачены третий и четвертый этажи здания.

Позже стало известно, что горели строительные конструкции и бочки с легковоспламеняющимися материалами. Площадь возгорания составляла 150 «квадратов». В пресс-службе МЧС отметили, что здание подлежит сносу.

13 августа загорелся дом в центре Москвы. Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов. Пожар ликвидировали.