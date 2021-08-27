В Крыму назвали главного организатора водной блокады полуострова

Фото: Pixabay

Бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем водной блокады Крыма. Об этом заявил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.

— Главным организатором и исполнителем водной блокады является Андрей Сенченко. Это непосредственный исполнитель и самое главное действующее лицо. Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет, — рассказал вице-спикер.

Сенченко заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году, после чего реализовал это, приводит слова Фикса РИА Новости.

24 августа СК России впервые возбудил уголовное дело по факту водной блокады Крыма со стороны Украины по статье «Экоцид». По словам представителя ведомства, блокаду путем перекрытия Северо-Крымского канала совершили неустановленные лица, которые выступают против воссоединения полуострова с Россией.

Таким образом, был нанесен ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова. Отсутствие водоснабжения истощает сельскохозяйственные земли и нарушает состояние популяций животного мира.

Часть видов животных в Крыму уже можно считать исчезнувшими. Также перекрытие канала повлияло на качество хозяйственно-питьевой воды, отметили в СК.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».