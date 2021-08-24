СК возбудил уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крыма

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Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по факту водной блокады Крыма со стороны Украины по статье «Экоцид». Об этом во вторник, 24 августа, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, блокаду путем перекрытия Северо-Крымского канала совершили неустановленные лица, которые выступают против воссоединения крыма с Россией. Таким образом, был нанесен ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова.

Отсутствие водоснабжения истощает сельскохозяйственные земли, нарушает состояние популяций животного мира. Часть видов животных в Крыму уже можно считать исчезнувшими. Также перекрытие канала повлияло на качество хозяйственно-питьевой воды, говорится на сайте СК РФ.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».