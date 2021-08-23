Участники саммита «Крымская платформа» подписали итоговую декларацию

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По итогам проходящего на Украине международного саммита «Крымская платформа» была принята итоговая декларация. Саммит стартовал в Киеве в понедельник, 23 августа.

В документе говорится, что участники саммита осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей. Российскую сторону обвиняют в «нарушениях и ограничении прав человека», «милитаризации полуострова», «изменении демографической инфраструктуры Крыма». Кроме того, в документе сообщается о том, что Москва препятствовала свободе судоходства в Азовском и Черном морях.

Участники саммита допустили возможность введения новых ограничительных мер в отношении России, если того будет требовать ситуация. В декларации также отмечается, что Москва должна дать членам специальной миссии ООН «полный и беспрепятственный доступ в Крым». Кроме того, на саммит стоит привлечь РФ, говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ, как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Владимир Зеленский сообщил, что с 23 августа начинается «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Он пообещал приложить максимум усилий для возвращения полуострова в состав Украины.

Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Саммит начался в украинской столице 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».