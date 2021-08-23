Зеленский пригласил Россию на саммит «Крымская платформа»

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Саммит стартовал в Киеве в понедельник, 23 августа.

Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ, как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

— Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки, — приводит РИА Новости слова Зеленского.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что саммит «Крымская платформа» является недружественным мероприятием, направленным против России.

Владимир Зеленский заявил, что с 23 августа начинается «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Он пообещал приложить максимум усилий для возвращения полуострова в состав Украины.

Также политик отмечал, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Он уточнял, что русские дети «не живут на полуострове» и что «умирать за украинскую землю русские не будут».

Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Саммит начался в украинской столице 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».