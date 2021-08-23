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Песков назвал «Крымскую платформу» «антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием»

Полина Долганова

Политика
Песков назвал «Крымскую платформу» «антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием»
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле считают, что саммит «Крымская платформа» является недружественным мероприятием, направленным против России. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное — относимся как к антироссийскому мероприятию, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 23 августа начинается «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Он пообещал приложить максимум усилий для возвращения полуострова в состав Украины.

Также политик отмечал, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Он уточнял, что русские дети «не живут на полуострове» и что «умирать за украинскую землю русские не будут».

Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Саммит начался в украинской столице 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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