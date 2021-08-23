Зеленский анонсировал для всех стран принятие декларации по Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил готовящемся принятии международной декларации по Крыму по итогам начавшегося в понедельник, 23 августа, саммита «Крымская платформа».

Политик уточнил, что документ смогут подписать все желающие страны.

— Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран — участниц «Крымской платформы». Документ будет открытым для присоединения, и я уверен, что он создаст крепкий политический фундамент для нашей совместной работы, — сказал президент.

Большую часть своего выступления Зеленский посвятил России, которая, по его мнению, нарушает права крымчан и преследует на полуострове политических противников.

Он также сообщил о создании офиса «Крымской платформы», который будет контролировать ситуацию с правами человека в Крыму.

Зеленский подытожил, что декларация будет подтверждать готовность стран придерживаться «политики непризнания попытки аннексии Крыма».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что с 23 августа начинается «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Он пообещал приложить максимум усилий для возвращения полуострова в состав Украины.

Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Саммит начался в украинской столице 23 августа.

До этого политик отмечал, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Он также добавил, что русские дети «не живут на полуострове» и что «умирать за украинскую землю русские не будут».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».