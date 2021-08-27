Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Открытое горение в жилом доме в Екатеринбурге, где погибли два человека, ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

— Имеется информация о двух погибших... В 5:09 (3:09 по Москве — прим. «ВМ») открытое горение ликвидировано, — говорится в сообщении.

Пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции. На месте работают 14 единиц техники и 42 человека, причины пожара уточняются, отмечается на сайте ведомства.

27 августа сообщалось, что площадь возгорания кровли в доме составляла 780 квадратных метров. Из здания эвакуировали 65 человек, в том числе семеро детей. СК начал проверку по факту происшествия.