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Чат-бот для передачи показаний счетчиков воды запустили в Москве

Анастасия Колоскова

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Чат-бот для передачи показаний счетчиков воды запустили в Москве
Фото: Pixabay

В столице запустили новый сервис для передачи показаний приборов учета воды. Теперь москвичи могут отправить информацию при помощи чат-бота АО «Мосводоканал».

Для этого нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код с главной страницы сайта АО «Мосводоканал», а затем выбрать подходящий мессенджер — WhatsApp или Telegram. Таким образом можно будет уже передать данные за сентябрь 2021 года.

В сообщении следует указать номер лицевого счета и актуальные показатели счетчика воды. Электронный помощник примет информацию автоматически. Сервисом могут воспользоваться как физические, так и юридические лица, заключившие прямые договоры с Мосводоканалом.

— На сегодняшний день в Мосводоканале насчитывается более 100 тысяч абонентов – юридические и физические лица, заключившие прямые договоры с компанией на предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Мы постоянно совершенствуем работу с нашими абонентами, идем в ногу со временем, внедряя цифровые технологии для удобства пользователей, — рассказал директор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко.

Передать показания счетчиков по-прежнему можно на сайте предприятия и по телефону: +7 (499) 263-93-90. В начале этого года Мосводоканал выпустил мобильную версию личного кабинета, где система регистрации и приема показаний счетчиков упрошены. Воспользовавшись ей, потребители также могут оплатить счета за услуги, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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