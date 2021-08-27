Москвичи стали чаще записываться к врачам поликлиник онлайн

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Онлайн-запись к врачам в поликлиниках приобретает все большую популярность. В этом году этот способ предпочли более 75 процентов записавшихся на прием. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

— Онлайн-запись к врачу стала самым востребованным общедоступным сервисом в ходе реализации проекта по созданию ЕМИАС. А когда для этого появились мобильные приложения, то многие жители столицы стали выбирать время и день визита к врачу с помощью мобильных устройств. Так, за период с января по август прошлого года доля записей через интернет составляла 53 процента от общего числа, в этом году показатель составляет 75 процентов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такой рост свидетельствует о пользе, которую приносит жителям столицы внедрение современных информационных технологий в здравоохранении.

Число пользователей, записывающихся к врачу онлайн, за последние пять лет ежегодно увеличивается на 10 процентов и более. Так, в 2013 году онлайн-запись использовали лишь семь процентов пациентов поликлиник. Наибольшей популярностью у горожан пользуются мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», а также порталы mos.ru и «ЕМИАС.ИНФО», пишет официальный сайт мэра Москвы.