Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи стали чаще записываться к врачам поликлиник онлайн

Анастасия Колоскова

Город
Москвичи стали чаще записываться к врачам поликлиник онлайн
Фото: Pexels

Онлайн-запись к врачам в поликлиниках приобретает все большую популярность. В этом году этот способ предпочли более 75 процентов записавшихся на прием. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

— Онлайн-запись к врачу стала самым востребованным общедоступным сервисом в ходе реализации проекта по созданию ЕМИАС. А когда для этого появились мобильные приложения, то многие жители столицы стали выбирать время и день визита к врачу с помощью мобильных устройств. Так, за период с января по август прошлого года доля записей через интернет составляла 53 процента от общего числа, в этом году показатель составляет 75 процентов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такой рост свидетельствует о пользе, которую приносит жителям столицы внедрение современных информационных технологий в здравоохранении.

Число пользователей, записывающихся к врачу онлайн, за последние пять лет ежегодно увеличивается на 10 процентов и более. Так, в 2013 году онлайн-запись использовали лишь семь процентов пациентов поликлиник. Наибольшей популярностью у горожан пользуются мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», а также порталы mos.ru и «ЕМИАС.ИНФО», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
онлайн-записьприем москвичейстоличные поликлиники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте