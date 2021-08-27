Электрички Белорусского направления МЖД в сторону Москвы следуют с опозданием

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Электрички Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют в сторону столицы с опозданием по техническим причинам. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе магистрали.

— В настоящее время по техническим причинам поезда Белорусского направления МЖД в сторону Москвы следуют с небольшим опозданием, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе уточнили, что работникам железной дороги потребовалось дополнительное время, чтобы завершить путевые работы.

Перевозчик добавил, что принимает все необходимые меры для введения движения поездов в график.