Электрички Белорусского направления МЖД в сторону Москвы следуют с опозданием
Электрички Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют в сторону столицы с опозданием по техническим причинам. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе магистрали.
— В настоящее время по техническим причинам поезда Белорусского направления МЖД в сторону Москвы следуют с небольшим опозданием, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В пресс-службе уточнили, что работникам железной дороги потребовалось дополнительное время, чтобы завершить путевые работы.
Перевозчик добавил, что принимает все необходимые меры для введения движения поездов в график.
Читайте также: