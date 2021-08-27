Трехлетняя девочка погибла в результате зажатия в дверях общественного транспорта

Фото: pixabay.com

Девочка трех лет скончалась после того, как ее зажало в дверях автобуса в Ярославле на остановке «Улица Елены Колесовой». Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил представитель местного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в автобусе №11 при выходе ребенка из общественного транспорта. После случившегося девочку срочно госпитализировали в реанимационное отделение областной детской клинической больницы.

По словам представителя, хирурги в течение ночи делали операцию ребенку.

— К сожалению, ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью, — заключили в департаменте.

РИА Новости пишет, что после зажатия девочки между дверьями общественного транспорта, водитель тронулся с места, не заметив случившегося. В результате движения девочка попала под колесо.

В пятницу, 26 августа, в ночное время суток автомобиль врезался в остановку на Дубнинской улице в Москве и выехал на тротуар. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. По предварительной информации, некоторые получили травмы.