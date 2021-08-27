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Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Дубнинская улица, 38к1 Карта всех событий

Автомобиль врезался в остановку на Дубнинской улице и выехал на тротуар. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 27 августа.

— На Дубнинской улице в районе дома 38 автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

При этом в результате аварии не затруднено движение, а на месте работают оперативные службы, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

24 августа сообщалось, что сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя иномарки, который сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Им оказался мужчина 1946 года рождения, управлявший автомобилем Volkswagen Polo.

Инцидент произошел возле дома 29 на Новокосинской улице. Водитель сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с родителями. После инцидента мужчина покинул место ДТП. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины».

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