ГИБДД задержала водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе в Новокосине

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя иномарки, который сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

— Скрывшимся с места аварии оказался мужчина 1946 года рождения, управлявший автомобилем Volkswagen Polo. С его слов, он не заметил наезда на ребенка. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту происшествия проводится административное расследование, — говорится в сообщении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел возле дома 29 на Новокосинской улице. Водитель иномарки сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с родителями. После инцидента водитель покинул место ДТП.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины».

По данным ГИБДД, за семь месяцев 2021 года в Москве зафиксировано 426 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате происшествий семь подростков погибли, 450 получили различные ранения, 338 пострадавших — дети школьного возраста.

80 процентов ДТП с детьми произошло на улицах и других дорогах вне жилых зон. В результате происшествий во дворовых территориях пострадали 90 детей (20 процентов).

В 78 процентах случаев несовершеннолетние получали ранения по вине взрослых участников дорожного движения. В ГИБДД подчеркнули, что часто инциденты с участием детей происходят из-за их невнимательности и слабого знания ПДД.