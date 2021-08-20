ГИБДД: Почти 80 процентов аварий с участием детей в Москве происходят по вине взрослых

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За семь месяцев 2021 года в Москве зафиксировано 426 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в столичном управлении ГИБДД ГУ МВД России.

В ведомстве сообщили, что в результате происшествий семь подростков погибло, 450 получило различные ранения, 338 пострадавших — дети школьного возраста.

80 процентов ДТП с детьми произошло на улицах и других дорогах вне жилых зон. В результате происшествий во дворовых территориях пострадало 90 детей (20 процентов).

В 78 процентах случаев несовершеннолетние получали ранения по вине взрослых участников дорожного движения. В ГИБДД подчеркнули, что часто инциденты с участием детей происходят из-за их невнимательности и слабого знания ПДД.

С начала 2021 года, по данным департамента ГОЧСиПБ, девять детей в Москве пришлось эвакуировать с места аварии при помощи санитарных вертолетов. В частности, помощь авиации потребовалась после резонансного ДТП 16 июля в Солнцеве. 9 мая вертолет пришлось задействовать после лобового столкновения двух автомобилей в Новой Москве. Еще один случай произошел недавно на севере столицы: тогда авиацию вызвали после наезда автомобиля на двоих детей.

В ГИБДД водителей призывают с осторожностью проезжать пешеходные переходы, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на детей, находящихся рядом с дорогой. Особенно это касается дворовых территорий, школ, детских садов и других мест, где высока вероятность появления детей.

Детей в салоне автомобиля необходимо перевозить в специальных удерживающих креслах, отметили в ведомстве. Это требование нужно соблюдать при каждой поездке: большинство пострадавших среди путешественников дошкольного возраста — дети-пассажиры. Также необходимо следить, чтобы ребенок не выходил из машины со стороны дороги.