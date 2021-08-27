Предвыборные плакаты развесили в Германии с Калининградом в составе государства

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Предвыборные агитационные плакаты развесили в Германии в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания с Калининградской областью в составе страны. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили местные журналисты.

По их словам, агитацию за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) развесили в городеТетеров.

Идею для постеров скопировали с предвыборных плакатов политических партий 1949 года. При этом на них изобразили карту Германии довоенных лет с Калининградским регионом в составе страны. Также на плакаты нанесли Восточную Пруссию и Польшу.

Однако представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что политическая партия не имеет отношения к произошедшему. По его мнению, такие плакаты должны быть убраны с улиц города.

Органы полиции Тетрова отметили, что по данному факту будет проведено расследование. Его проведение поручено прокуратуре города Росток, пишет РИА Новости.

В субботу, 21 августа, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет станет новым канцлером Германии.Также она подчеркнула, что будущие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых не будет принимать участие действующий федеральный канцлер.