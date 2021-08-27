Пять человек погибли в результате взрывов на складе воинской части в Казахстане

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Взрывы на складе воинской части в Жамбылской области в Казахстане унесли жизни пяти человек. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе местного министерства обороны.

В ведомстве отметили, что пятым погибшим стал начальник пожарной команды, старшина контрактной службы Еркин Ерикбаевич Надирбеков. Во время произошедшего он контролировал процесс тушения пожара на складе.

— Начальник пожарной команды, старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич 1992 года рождения непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений, — заявили в Министерстве обороны Казахстана.

Ранее сообщалось, что после взрывов в медицинские учреждения поступили около 90 человек. В результате военный прокурор южного региона в звании полковника, сержант, ефрейтор и гражданский служащий военизированной охраны погибли, сообщает РИА Новости.

Взрыв на складе воинской части в Казахстане прогремел в четверг, 26 августа. В настоящий момент следственно-оперативная группа разбирается в причинах и обстоятельствах инцидента. Глава Министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что не исключает вероятности умышленного поджога.