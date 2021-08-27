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Министр обороны Казахстана рассматривает версию поджога на складе с боеприпасами

Виктория Сикерина

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Министр обороны Казахстана рассматривает версию поджога на складе с боеприпасами
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев не исключает вероятности умышленного поджога на складе воинской части в Жамбылской области. Такое мнение он высказал на брифинге в пятницу, 27 августа.

По его словам, в настоящий момент оперативно-следственная группа выясняет причины и обстоятельства инцидента.

— Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия, — заявил глава министерства обороны Казахстана.

Также он добавил, что на складе воинской части прогремело свыше десяти взрывов небольшой мощности.

ТАСС со ссылкой на слова Нурлана Ермекбаева сообщает, что произошедшее не повлияло на проведение конкурсов Армейских международных игр (АрМИ).

В четверг, 26 августа, на складе воинской части в Жамбылской области прогремел взрыв. В результате пострадало около 60 человек, среди которых 11 военных. После произошедшего пострадавших с различными ранениями доставили в ближайшие медицинские учреждения.

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