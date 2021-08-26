Число пострадавших при взрывах в Казахстане возросло до 60

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В результате взрыва воинской части на юге республики Казахстан пострадало 60 человек. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба местной администрации.

— В городскую больницу №1 Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются),— цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

до этого сообщалось, что мощный взрыв прогремел на военном объекте рядом с городом Тараз.

До этого двойной взрыв произошел в Афганистане. По данным афганского телевидения, в обоих инцидентах погибли более 10 человек. Как отмечала газета Wall Street Journal, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта.

Британская газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан.