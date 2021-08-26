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Взрыв прогремел рядом с казахстанским городом Тараз

Полина Долганова

Происшествия
Взрыв прогремел рядом с казахстанским городом Тараз
Фото: Telegram-канал Варшавка 141 НОВОСТИ ЖК Варшавское шоссе 141

Рядом с городом Тараз, который находится на юге Казахстана, предположительно, на военном объекте прогремел мощный взрыв. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает источник в экстренных службах.

На видео, которые опубликовали очевидцы в социальных сетях, можно заметить, что возгорание видно за много километров от места случившегося, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал Расстрига

До этого двойной взрыв произошел в Афганистане. По данным афганского телевидения, в обоих инцидентах погибли более 10 человек. Как отмечала газета Wall Street Journal, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта.

Британская газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан.

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