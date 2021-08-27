Бывшую автоматическую телефонную станцию в Пресненском районе отремонтируют

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Здание бывшей Автоматической телефонной станции (АТС) в Пресненском районе Москвы реконструируют. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила Анастасия Пятова, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).

Соответствующие изменения согласовала 19 августа 2021 года ГЗК, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание бывшей АТС расположилось на улице Заморенова. Общая площадь постройки составляет более четырех тысяч квадратных метров.

По словам Анастасии Пятовой, после реконструкции в здании появятся офисы, коммерческие организации, объекты коммунального и бытового обслуживания.

Во вторник, 24 августа, в пресс-службе столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства сообщили, что в здании бывшей Автоматической телефонной станции в Гагаринском районе Москвы появятся поликлиника, кафе и деловые помещения. В ведомстве отметили, что площадь указанной территории составляет три тысячи квадратных метров.