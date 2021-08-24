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В здании бывшей АТС в Гагаринском районе Москвы появятся поликлиника, офисы и кафе

Виктория Сикерина

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В здании бывшей АТС в Гагаринском районе Москвы появятся поликлиника, офисы и кафе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
улица Вавилова, владение 68, корпус 2Карта всех событий

Поликлиника, кафе и офисы расположатся в бывшей Автоматической телефонной станции (АТС) в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в пресс-службе столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

В ведомстве отметили, что 19 августа 2021 года московская Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), которую возглавляет мэр Сергей Собянин, приняла решение перепрофилировать здание по адресу улица Вавилова, владение 68, корпус 2, в Юго-Западном административном округе.

В пресс-службе добавили, что площадь указанной территории составляет 3000 квадратных метров.

— Данное решение ГЗК позволит обеспечить функционирование в нем поликлиники, офисов, магазинов, кафе, объектов бытового и коммунального обслуживания, — подытожила ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В понедельник, 23 августа, Анастасия Пятова рассказала о новом подрядчике в ЖК «Царицыно». По ее словам, подрядная организация ООО «СД АТРИУМ» уже приступила к работам над системами водоснабжения, водоотведения и отопления.

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