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Инвестор передаст Москве школу «Самбо-70» в ТиНАО

Виктория Сикерина

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Инвестор передаст Москве школу «Самбо-70» в ТиНАО
Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Школу «Самбо-70» в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы инветор передаст городу. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

В ведомстве отметили, что спортивное учебное заведение на 1 125 воспитанников на улице Василия Ощепкова уже ввели в эксплуатацию.

Девелопером объекта выступила группа компаний «Гранель». С фирмой Москва заключила договор об обеспечении жилой застройки социальными объектами и инфраструктурой. После завершения строительства инвестор решил передать школу на баланс города.

— Здание площадью 6 500 квадратных метров имеет переменную высотность — 3-4этажа. Школа рассчитана на 1 125 учащихся, которые будут распределены на 44 класса. Открытие образовательного учреждения планируется в ноябре текущего года, — заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, в школе предусмотрены гимнастический и спортивный залы, бассейны, культурно-спортивные зоны, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, ледовый каток, беговая дорожка, которая зимой будет использоваться как лыжня.

— Школа «Самбо-70» оборудована в соответствии с самыми современнымимировыми тенденциями. Здесь есть центр информации с читальным залом и зоной медиатеки, актовый зал на 324 места, который применим в качестве кинозала с большим экраном для просмотра фильмов, — добавили в пресс-службе.

Также в ведомстве подчеркнули, что для маломобильных посителей в школе установили подъемники и пандусы.

В среду, 25 августа, заммэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о строительстве трех школ-гигантов в ТиНАО в Москве.

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