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Москва выставила на продажу 15 участков для частной жилой застройки

Виктория Сикерина

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Москва выставила на продажу 15 участков для частной жилой застройки
Фото: Официальная страница Дмитрия Медведева в Facebook

Столица выставила на продажу 15 земельных участков, которые будут застроены индивидуальными жилищными объектами. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, землю выделят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), а также на севере и востоке города.

— Сейчас на торги выставлено 15 земельных участков площадью от 0,07 до 0,3 гектара в четырех административных округах столицы. Они свободны от застройки, и будущие собственники смогут возвести здесь дома площадью от 260 до 1200 квадратных метров, — отметил заместитель мэра.

На участках будущие хозяева смогут построить дома высотой до 15 метров, а также разместить гаражи и хозяйственные объекты, разбить цветники и огороды.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что в Троицком административном округе (ТАО) расположилось больше всего земельных участков. Здесь их 11. Также он заявил, что самый крупный участок площадью 0,3 гектара находится в Новомосковском административном округе (НАО) в поселении Сосенском.

— Торги по реализации земельных участков под ИЖС традиционно пользуются спросом у жителей: по итогам семи месяцев этого года конкуренция на торгах составила в среднем 8,4 участника на лот, — подытожил Иван Щербаков.

В среду, 25 августа, в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий рассказали, что до конца года в жилом комплексе в Сосенском поселении на территории ТиНАО появится детский сад на 225 мест.

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