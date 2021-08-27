Спорткомплекс с бассейнами построят на юго-востоке Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами появится в столичном районе Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, проектная документация на строительство одноэтажного здания уже согласована.

Один из бассейнов спорткомплекса размером 25 на 16 метров будет предназначен для взрослых, а второй — для детей (десять на шесть метров). В здании разместят комнаты медсестры, а также инвентарные и тренерские.

— В рамках проекта запланировано устройство тренажерного зала и буфета для посетителей, — отметил Валерий Леонов.

Кроме того, в здании оборудуют медицинский блок, административные и служебно-бытовые помещения. В вестибюле будут находиться зона ресепшена, гардероб и пост охраны.

Фасад здания облицуют металлическими панелями. Прилегающую к спорткомплексу территорию благоустроят и озеленят.

— В 2021–2023 годах в столице планируется возвести около 30 новых спортивных объектов: физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, бассейны, дворцы спорта и стадионы, — цитирует Валерия Леонова официальный сайт мэра Москвы.

В общей сложности за последние 10 лет в столице построили более 140 объектов спортивной инфраструктуры.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, в каких районах Москвы появятся новые бассейны. Он отметил, что все бассейны будут крытыми. Их построят в Восточном Измайлове, Некрасовке, Гольянове, Хамовниках, Крюкове, Текстильщиках, Зябликове, Раменках и других районах города. Сооружения будут возведены по типовым проектам.

Помимо этого, глава департамента добавил, что в столице на сегодняшний день реализуется немало инвестиционных объектов, предусматривающих размещение открытых бассейнов.