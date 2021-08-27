Екатерина Варнава призналась, что хочет детей от режиссера Молочникова

Фото: Youtube /Galich Ida

Звезда юмористических шоу и актриса Екатерина Варнава сейчас встречается с режиссером Александром Молочниковым, и вопросы о беременности и продолжении рода заставляют ее нервничать. Она признается, что в качестве жены она себя не видит, зато родить детей от своего избранника очень хочет.

— Я вижу себя матерью его детей. Во мне очень много материнских инстинктов. Он не один, а их много. Я люблю детей, но не люблю с ними сюсюкаться. С ними гораздо интересней, чем со взрослыми. Я пытаюсь, но пока у меня не получается, — призналась Екатерина в интервью для YouTube-канала Иды Галич.

Также она рассказала, что ей поступали предложения руки и сердца, в частности от шоумена и юмориста Дмитрия Хрусталева, но ему актриса ответила отказом.

Кроме того, Варнава впервые рассказала о том, как потеряла малыша. Она была на третьем месяце беременности, когда случился выкидыш.

— В моей жизни был сложный момент. У меня был выкидыш, я, кстати, впервые об этом сказала. Но об этом можно говорить. И я об этом очень серьезно переживала. Очень серьезно переживала. И никогда не стоял вопрос — я всегда хотела ребенка. И так случилось, что я узнала на третьем месяце о своей беременности. Было отщепление плода. В общем, произошло это довольно-таки сумбурно, быстро, — рассказала звезда.

36-летняя Екатерина Варнава и 29-летний режиссер Александр Молочников встречаются уже около двух лет, но сообщений о помолвке пока не было. Молодой режиссер, по мнению Варнавы, «войдет в историю», и от такого человека ей очень хочется родить детей.

Ранее Варнава рассказала, что у нее есть дочь, правда пока только крестная: фотографии шестилетней крестницы она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.