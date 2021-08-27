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Российская дзюдоистка Виктория Потапова завоевала бронзу на Паралимпиаде

Виктория Сикерина

Спорт
Российская дзюдоистка Виктория Потапова завоевала бронзу на Паралимпиаде
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Спортсменка из сборной России Виктория Потапова в пятницу, 27 августа, завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх.

Российская дзюдоистка победила Ли Кай Линь, спортсменку из Тайваня, в поединке в весе до 48 килограмм.

Таким образом, Виктория Потапов принесла команде сборной России седьмую медаль в Паралимпиаде, сообщает ТАСС.

В пятницу, 27 августа, российский велогонщик Михаил Асташков установил новый мировой рекорд на Паралимпийских играх. Спортсмен выступил в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Ее дистанция составила один километр.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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