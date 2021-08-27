Привитые «Спутником V» россияне смогут без карантина въезжать на Пхукет

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Власти Таиланда разрешили привитым «Спутником V» российским гражданам посещать Пхукет без карантина. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в Telegram-канале РИА Новостей со ссылкой на слова российского генконсула.

В четверг, 26 августа, министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н». Соответствующий документ занесли в реестр государственных лекарств.

Вакцину «Эпиваккорона-Н» разработали на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 17 августа , что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России.

До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Также в четверг, 26 августа, Роспотребнадзор подготовил инфографику с рекомендациями для людей, которые готовятся сделать прививку от коронавируса. Специалисты предупредили россиян о возможных последствия введения вакцины. В случае повышенной температуры тела рекомендуется принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. Кроме того, в первые три дня после прививки желательно воздержаться от занятий спортом и употребления алкоголя.