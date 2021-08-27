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Российская пловчиха Дарья Пикалова заняла второе место на Паралимпиаде

Виктория Сикерина

Спорт
Российская пловчиха Дарья Пикалова заняла второе место на Паралимпиаде
Фото: РИА Новости

Спортсменка сборной России Дарья Пикалова в пятницу, 27 августа, завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров на Паралимпийских играх в Токио.

Пловчиха выполнила норматив за 1 минуту и 8,76 секунды.

Золотую медаль завоевала британская спортсменка Ханна Рассел. Она преодолела дистанцию за 1 минуту и 08,44 секунды. Бронза досталась пловчихе из Бразилии Марии Гомес, которая справилась с поставленной задачей за 1 минуту и 09,18 секунд.

Пловчихи выступали в категории S12. В ней представлены спортсмены с нарушениями интеллекта. Такие паралимпийцы часто трудно распознают образы и медленнее реагируют на происходящее.

Также пловец Вячеслав Емельянцев в заплыве на 200 метров вольным стилем занял третье место, сообщает ТАСС.

Таким образом, сборная России, на счету которой 15 медалей, занимает третье место в рейтинге Паралимпийских игр.

В пятницу, 27 августа, российский велогонщик Михаил Асташков установил новый мировой рекорд на Паралимпийских играх. Спортсмен выступил в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Ее дистанция составила один километр.

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