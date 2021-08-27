Пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде

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Российская пловчиха Валерия Шабалина в пятницу, 27 августа, заняла первое место в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсменка справилась с поставленной задачей за 2 минуты 03,71 секунды.

Серебряную и бронзовую медали выиграли паралимпийцы из Великобритании Бетани Ферт и Джессика-Джейн Эпплгейт. Они преодолели дистанцию за 2 минуты 03,99 секунды и 2 минуты 09,53 секунды соответственно.

ТАСС отмечает, что пловчихи выступали в категории S14. Здесь представлены спортсмены с нарушениями интеллекта.

Таким образом, сборная Россия расположилась на третьей строчке рейтинга Паралимпиады, в общей сложности завоевав 15 медалей.

В пятницу, 27 августа, российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Пловчиха выполнила норматив за 1 минуту 8,76 секунды.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.