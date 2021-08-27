Токсичные и прожорливые: чем опасны слизни и как с ними бороться

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Российские садоводы переживают наплыв на свои участки слизней. На повестке дня этот вопрос стоит уже несколько лет. Моллюски, в ходе эволюции лишившиеся раковин, доставляют немало хлопот аграриям и дачникам. О том, как они появились в нашей стране и какой вред могут нанести, «Вечерней Москве» рассказал зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян.

По словам специалиста, испанские слизни попали в Россию, скорее всего, вместе с продуктами питания из-за границы, и этому виду удалось здесь прижиться. В отличие от отечественных слизняков, испанские характеризуются довольно крупным размером и токсичностью.

— В них содержится токсин. От того, что он прополз мимо вас, с вами ничего не случится. Но поскольку они токсичны, их никакие животные стараются не есть, что позволяет им размножаться бесконтрольно. Поэтому в последние годы их становится все больше. Ничего смертельного они в себе не несут, кроме того, что они довольно прожорливы и являются вредителями — поедателями урожая на приусадебных участках. На людей они не нападают, — объяснил Филипп Тумасьян.

Бороться с ними можно собственными руками, и лучше это делать в перчатках. Но проще расставить ловушки.

— Достаточно вкопать в землю банку с привлекательной для слизней жидкостью или просто банку без всего, чтобы они в нее сваливались и не могли из нее выбраться, — это самый простой из известных и эффективных способов борьбы с непрошенными гостями, — пояснил спикер.

Он уточнил, что в целом сейчас нельзя говорить о каком-то нашествии завезенных слизняков. Российские виды таких моллюсков также портят урожай, поедают листья, о чем знают опытные садоводы. Отличие их только в меньшем размере и, соответственно, меньшей прожорливости.

Испанские же, лузитанские или красные придорожные слизни могут вырастать до 15 сантиметров в длину, имеют очень яркий окрас и поедают все на своем пути, включая некоторых сородичей. Так что проблем от них бывает больше, резюмировал зоолог.