Несанкционированную свалку убрали на Востоке Москвы

Фото: Алена Куренова

Мусорную кучу бытовых и строительных отходов, которая несколько месяце находилась в окрестностях Серебряно-Виноградного пруда в районе Измайлово, ликвидировали в минувшие выходные.

— Рядом с прудом буквально за несколько дней образовалась стихийная свалка. Во время дождей вся грязь стекает из свалки в огромную лужу, а потом прямиком в Серебряно-Виноградный пруд. Я обращалась в различные системы обратной связи, и они дали совсем небольшой эффект. Старый мусор сгрузили в контейнеры, а новый возят на освобожденное место, — отметила активистка.

В начале лета Екатерина сообщила местным коммунальщикам о свалке, «выросла» рядом с прудом буквально за несколько дней.

— Смрад от этого места чувствовался ещё на подходе к нему, — рассказала Екатерина. — Кроме того, во время ливневых дождей «зеленая жижа» стекала от этой мусорки прямо в Серебряно-Виноградный пруд.

Сделав несколько фотографий и видео, Екатерина отправила жалобы в различные системы обратной связи. Ответ ей пришел через неделю. Городские власти уверили Екатерину, что до конца лета свалку ликвидируют. Но с каждым днем мусорная куча возле пруда продолжала только увеличиваться.

Фото: Алена Куренова

Однажды на моих глазах подъехал погрузчик с эмблемой ГБУ «Жилищник» и вывалил кучу обрезков от деревьев к уже имеющейся свалке. После этого я обратилась в Минприроды, к нескольким экспертам и публицисту Анатолию Вассерману с просьбой о помощи. Первым отреагировал Анатолий Вассерман.

Эрудит сначала вел дистанционную переписку с Екатериной, а потом встретился с активной жительницей района и лично убедился, что строительные и бытовые отходы на участке между берегом пруда и Измайловским Кремлем свалены вперемешку без соблюдения нормативов.

— Это свинство. По-другому эту свалку не назовешь, учитывая ее место расположение — рядом парк и пруд, — возмутился эрудит.

Во время осмотра территории он пообещал составить ряд обращений в несколько инстанций, в том числе и межрайонному природоохранному прокурору Москвы».

Письма, которые написал Вассерман, ушли в несколько ведомств. Вновь приехав на место вместе с экоактивисткой Екатериной, он обнаружил, что машина ГБУ «Жилищник» уже убирает свалку.

— Главное, что не может не радовать, есть такие активные и неравнодушные люди, как Екатерина, которые просто хотят, чтобы вокруг был порядок, — отметил Вассерман.