Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Несанкционированную свалку убрали на Востоке Москвы

Павел Гриднев

Общество
Несанкционированную свалку убрали на Востоке Москвы
Фото: Алена Куренова

Мусорную кучу бытовых и строительных отходов, которая несколько месяце находилась в окрестностях Серебряно-Виноградного пруда в районе Измайлово, ликвидировали в минувшие выходные.

— Рядом с прудом буквально за несколько дней образовалась стихийная свалка. Во время дождей вся грязь стекает из свалки в огромную лужу, а потом прямиком в Серебряно-Виноградный пруд. Я обращалась в различные системы обратной связи, и они дали совсем небольшой эффект. Старый мусор сгрузили в контейнеры, а новый возят на освобожденное место, — отметила активистка.

В начале лета Екатерина сообщила местным коммунальщикам о свалке, «выросла» рядом с прудом буквально за несколько дней.

— Смрад от этого места чувствовался ещё на подходе к нему, — рассказала Екатерина. — Кроме того, во время ливневых дождей «зеленая жижа» стекала от этой мусорки прямо в Серебряно-Виноградный пруд.

Сделав несколько фотографий и видео, Екатерина отправила жалобы в различные системы обратной связи. Ответ ей пришел через неделю. Городские власти уверили Екатерину, что до конца лета свалку ликвидируют. Но с каждым днем мусорная куча возле пруда продолжала только увеличиваться.

Несанкционированную свалку убрали на Востоке МосквыФото: Алена Куренова

Однажды на моих глазах подъехал погрузчик с эмблемой ГБУ «Жилищник» и вывалил кучу обрезков от деревьев к уже имеющейся свалке. После этого я обратилась в Минприроды, к нескольким экспертам и публицисту Анатолию Вассерману с просьбой о помощи. Первым отреагировал Анатолий Вассерман.

Эрудит сначала вел дистанционную переписку с Екатериной, а потом встретился с активной жительницей района и лично убедился, что строительные и бытовые отходы на участке между берегом пруда и Измайловским Кремлем свалены вперемешку без соблюдения нормативов.

— Это свинство. По-другому эту свалку не назовешь, учитывая ее место расположение — рядом парк и пруд, — возмутился эрудит.

Во время осмотра территории он пообещал составить ряд обращений в несколько инстанций, в том числе и межрайонному природоохранному прокурору Москвы».

Письма, которые написал Вассерман, ушли в несколько ведомств. Вновь приехав на место вместе с экоактивисткой Екатериной, он обнаружил, что машина ГБУ «Жилищник» уже убирает свалку.

— Главное, что не может не радовать, есть такие активные и неравнодушные люди, как Екатерина, которые просто хотят, чтобы вокруг был порядок, — отметил Вассерман.

Измайловоинициативасвалки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте