Легкоатлет Андрей Вдовин занял второе место на Паралимпийских играх

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Легкоатлет сборной России Андрей Вдовин в пятницу, 27 августа, завоевал серебряную медаль в беге на дистанцию 100 метров на Паралимпиаде в Токио.

Поставленную задачу спортсмен выполнил за 11,18 секунды.

Обогнал российского легкоатлета американец Николас Мэйхью, которые преодолел дистанцию за 10,95 секунды.

Бронзовая медаль досталась индонезийцу Саптойогу Пурномо. Он пробежал путь за 11,31 секунды.

Спортсмены представляли категорию Т37. В нее входят паралимпийцы с нарушениями опорно-двигательной системы, передает ТАСС.

Таким образом, сборная России расположилась на третьей позиции рейтинга команд, завоевав 24 медали, из которых семь золотые.

В пятницу, 27 августа, российские шпажисты в финале по фехтованию на колясках обыграли спортсменов из Китая со счетом 45:39.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.