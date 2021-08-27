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Более 260 семей переезжают по программе реновации в районе Хорошево-Мневники

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 260 семей переезжают по программе реновации в районе Хорошево-Мневники
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

В столичном районе Хорошево-Мневники свыше 260 семей находятся в стадии переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На северо-западе Москвы два дома на проспекте Маршала Жукова, дом 20, корпус 1, и дом 22, корпус 2, снесены, жители дома на улице Демьяна Бедного находятся в стадии переезда. Всего в районе Хорошево-Мневники по программе реновации переселяются более 260 семей, 205 уже отпраздновали новоселье, — рассказал он.

Руководитель департамента напомнил, что в районе заселяется дом 22 на улице Демьяна Бедного, а в ближайшее время начнется заселение многоэтажки на Карамышевской набережной, дом 22а.

— До 2024 года в рамках первого этапа программы запланировано начать переселение 4,2 тысячи человек, проживающих в 20 домах, — добавил он.

В районе Хорошево-Мневники по программе реновации жилищного фонда подлежат сносу 156 домов общей площадью более 510 тысяч квадратных метров, в которых проживает почти 31 тысяча жителей.

Для волнового переселения подобраны 12 стартовых площадок. Один корпус заселяется в настоящее время, еще два ввели в эксплуатацию, для шести разрабатывают проектную документацию, еще три дома строятся.

В четверг, 26 августа, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что осенью 2021 года в районе Марьина Роща по программе реновации передадут под заселение новостройку на Шереметьевской улице.

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