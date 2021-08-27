Телеведущий Евгений Попов рассказал о новом этапе реставрации Храма Покрова в Филях

Фото: Александра Маликова

В Храме Покрова в Филях скоро начнутся реставрационные работы. Правительство Москвы выделило на их проведение 360 миллионов рублей. На сегодняшний день завершается этап согласования проектно-сметной документации.

По словам настоятеля храма иеромонаха Александра Зарубина, уже поступил первый транш — 90 миллионов рублей.

— Сейчас завершается очень важный этап — проверка и согласование проектно-сметной документации. В ходе реставрации необходимо выполнить много очень сложных работ. Поэтому все должно быть прописано подробно и чётко, — сказал отец Александр.

Телеведущий Евгений Попов считает, что спасение храма — яркий пример результативности общих усилий.

— Для москвичей этот вопрос действительно очень важен. Его решение объединило историков, прихожан церкви, обычных жителей района. Более 2000 подписей было собрано в защиту исторического памятника. Серьезную поддержку оказал Департамент культурного наследия столицы. Нам удалось донести до Правительства Москвы всю важность и актуальность проблемы. И в результате совместные усилия увенчались успехом — средства были выделены, — отметил журналист.

Планируется, что восстановление храма займет около трех лет. В ходе реализации проекта заменят кирпичи в кладке. Причем необходим специальный реставрационный кирпич, который производят всего два завода в России, и работают они по предварительному заказу. Будут восстановлены ступени из резного белого камня, позолочены купола. Также установят новые перекрытия, чтобы было комфортно и безопасно как прихожанам, так и филиалу музея Андрея Рублева, который располагается на верхнем этаже.

Как сообщил главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев, специалистам предстоит отреставрировать фасады, лестницу, привести в порядок окна и двери, кровлю и устроить гидроизоляцию. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

Всего же за последние 10 лет в Москве полностью отреставрированы 55 храмов, являющихся объектами культурного наследия. Среди них Церковь Климента на Пятницкой, Ансамбль церкви Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке, Церковь Петра и Павла в Высоко-Петровском монастыре на Петровке, Храм Святителя Николая и Колокольня Новоспасского монастыря, Храм Святого Людовика Французского на Малой Лубянке и другие. В этом году реставрационные работы за счёт средств городского бюджета ведутся ещё на 46 памятниках религиозного назначения.

Вместе с жителями Евгений Попов намерен контролировать ход работ по реставрации.

Напомним, что с начала года тема спасения Храма Покрова находила отражение в прессе и соцсетях – свое отношение высказывали эксперты, ученые, жители района. В частности, была озвучена информация, что в европейских буклетах храм значился в числе самых интересных туристических мест российской столицы. Для обсуждения шагов по сохранению культурного наследия был проведен круглый стол, на котором и стало известно о выделении средств.