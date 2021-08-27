«Не нуждаюсь»: Юрий Антонов отказался от выплаты в 10 тысяч рублей пенсионерам

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Музыкант Юрий Антонов счел выплату в 10 тысяч рублей бесполезной для себя. Эту сумму по указу президента Владимира Путина в сентябре текущего года получат все российские пенсионеры. Своим мнением Антонов поделился в беседе с «Вечерней Москвой».

— Если честно говорить, я не нуждаюсь в этой выплате вообще. Лучше бы ее отдали нуждающимся. Конечно, есть люди, для которых эти деньги — жизненная необходимость, — заявил собеседник «ВМ».

Юрий Антонов добавил, что не потратил бы предложенную выплату «ни на что», в то время как другие пенсионеры могут действительно нуждаться в такой материальной поддержке.

— Я надеюсь, у меня в жизни не возникнет ситуации, когда мне придется получать 10 тысяч рублей в виде помощи. Мне очень сложно ответить, на что бы я потратил эти деньги. Скорее всего, ни на что, — пояснил он.

30,7 миллиона пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в конце грядущей недели. Денежные средства переведут всем, чья пенсия зачисляется на банковскую карту. Также военным выплатят по 15 тысяч рублей, заявил Владимир Путин.