В конце следующей недели единовременную выплату получат уже 30,7 миллиона пенсионеров

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Свыше 30 миллионов пенсионеров, чья пенсия поступает на банковскую карту, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в конце следующей недели. Об этом в четверг, 26 августа, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

— На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели, — сказал он.

По его словам, тех пенсионеров, которые получат средства на карту в ближайшее время, насчитывается 30,7 миллиона.

Котяков добавил, что те россияне старшего возраста, которые получают пенсию доставкой на дом (12,7 миллиона человек), получат средства с 3 сентября. Выплаты придут им одновременно с начислением пенсии, передает РИА Новости.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.