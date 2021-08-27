«Победа» изменила план выполнения 50 рейсов из-за COVID-19 у пилотов

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Авиакомпания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», изменила план выполнения 50 рейсов до конца августа из-за недостаточного числа пилотов в связи с коронавирусом. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал официальный представитель лоукостера.

По его словам, более десяти пилотов авиакомпании имели контакты с заболевшими COVID-19 или получили положительный ПЦР-тест.

— Сейчас самый высокий пик для авиации, отдыхающие возвращаются домой к началу учебного года, и, конечно, все экипажи и флот максимально задействованы в программе полетов. Заменить 10 КВС просто некем, — отметили в авиакомпании.

С 26 по 31 августа будет скорректировано 50 рейсов по разным направлениям. Среди них Анталия, Уфа, Владикавказ и другие. Клиентам «Победы» предложат рейсы на соседние даты или билеты на рейсы других авиакомпаний. Кроме того, пассажирам могут оформить полный возврат денег за билеты.

Также подтвердилась отмена двух запланированных рейсов авиакомпании во Владикавказ и Уфу. Клиентам уже оформили возврат денег. В качестве компенсации пассажирам дали скидку 90 процентов на следующий перелет, пишет РИА Новости.

Во вторник, 17 августа, гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков сообщил, что «Победа» может начать полеты в Египет с конца октября 2021 года. По его словам, в настоящее время уже ведется работа по получению допуска для самолетов авиакомпании в Египет.