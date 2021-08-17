Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Победа» может запустить рейсы на курорты Египта с конца октября

Анастасия Волоснова

Общество
«Победа» может запустить рейсы на курорты Египта с конца октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Авиакомпания «Победа» может начать полеты в Египет с конца октября 2021 года. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

По его словам, в настоящее время уже ведется работа по получению допуска для самолетов авиакомпании в Египет.

— Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Калмыкова.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.

При этом эксперты в туристической отрасли в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, что ждет россиян при вылете с курортов Египта.

Читайте также:
Египетавиасообщениесамолет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Все мнения
О проекте