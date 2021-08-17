«Победа» может запустить рейсы на курорты Египта с конца октября

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Авиакомпания «Победа» может начать полеты в Египет с конца октября 2021 года. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

По его словам, в настоящее время уже ведется работа по получению допуска для самолетов авиакомпании в Египет.

— Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Калмыкова.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.

При этом эксперты в туристической отрасли в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, что ждет россиян при вылете с курортов Египта.