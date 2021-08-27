Массовые проверки водителей на трезвость проведут в Московской области в выходные

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД в Подмосковье проведут массовые проверки водителей на наличие алкоголя в организме в ближайшие выходные. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба областного Министерства транспорта.

Проверки будут проводиться с целью предотвратить ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.

Так, за определенное количество времени инспекторы планируют проверить как можно больше водителей. Автомобили будут останавливаться в специальных участках, которые будут ограждены конусами.

Сначала сотрудники ГИБДД оценят трезвость водителей по визуальным признакам, а затем, при необходимости, измеряют количество алкоголя в организме с помощью прибора тестового забора воздуха.

Всего за семь месяцев текущего года в Подмосковье зафиксировали 170 аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, передает «Подмосковье сегодня».