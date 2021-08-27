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Названы подмосковные автодороги, где выше всего риск столкнуться с лосем

Полина Долганова

Общество
Названы подмосковные автодороги, где выше всего риск столкнуться с лосем
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столкновение с лосем на дороге — крайне опасный вид ДТП. При такой аварии могут погибнуть как водитель, так и пассажиры машины. О том, на каких трассах в Московской области есть наибольший риск встретиться с животным, рассказала генеральный директор «Союза безопасности дорожного движения Московской области» Светлана Заболоцкая.

По ее словам, самыми опасными в Подмосковье являются автодороги Москва — Минск и Москва — Рига. Также встретить лося можно в Дмитровском округе.

Кроме того, количество лосей в последнее время возросло на дорогах рядом с Нижним Новгородом, Калугой и Псковом.

— Особенно лоси активны в конце августа — начале сентября, в это время у них гон, — отметила специалист в интервью «Радио 1».

Заболоцкая подытожила, что для того чтобы избежать травматичных последствий при встрече с лосем, на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, а также всегда пропускать животное, если оно пересекает дорогу.

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