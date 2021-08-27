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Юные промышленники посетили ОЭЗ «Технополис Москва»

Илья Ашуров

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Юные промышленники посетили ОЭЗ «Технополис Москва»
Фото: Технополис «Москва»

Дети сотрудников высокотехнологичных производств особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» посетили одну из площадок организации в Печатниках. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Посетив производство, дети узнали о процессе создания инноваций и о наиболее востребованных профессиях настоящего времени. По словам гендиректора, в мероприятии приняли участие более 40 детей.

— Подобные мероприятия пробуждают интерес молодежи к новым технологиям и помогают определиться с будущей профессией, где они смогут раскрыть свои таланты и принять эстафету инноватора у старших поколений, — заключил Дегтев.

Во время посещения производства дети участвовали в мастер-классах по созданию инновационных поделок, а также посмотрели научно-популярный фильм о дикой природе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за шесть месяцев 2021 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в развитие высокотехнологичных производств превысил 11,5 миллиарда рублей.

По его словам, данные показатели в 3,6 раза превышают уровень инвестиций за аналогичный период 2020 года. В прошлом году в производство инвестировали 3,2 миллиарда рублей.

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